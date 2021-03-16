В США готуються до найбільшого за 28 років, підвищення податків

Президент США Джо Байден має намір вперше з 1993 року значно підвищити федеральні податки. Така міра повинна допомогти оплатити довгострокову економічну програму підтримки в період пандемії коронавірусу.

Як повідомляється, Білий дім запропонує підвищення податків найближчим часом. Ініціатива буде більш масштабною порівняно з пакетом економічної допомоги у розмірі 1,9 млрд доларів.

Серед обговорюваних пропозицій збільшення податку з корпорацій з 21% до 28%, підвищення прибуткового податку для тих, хто заробляє понад 400 тисяч доларів, а також скасування податкових пільг для компаній з обмеженою відповідальністю.

Крім того, обговорюється більш висока ставка податку на приріст капіталу для тих, хто має не менше 1 млн доларів доходу в рік. За прогнозами, податковий план Байдена може залучити 2,1 трлн доларів.