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В США готуються до найбільшого за 28 років, підвищення податків

Автор: Андрій Козловський

Президент США Джо Байден має намір вперше з 1993 року значно підвищити федеральні податки. Така міра повинна допомогти оплатити довгострокову економічну програму підтримки в період пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg,

Як повідомляється, Білий дім запропонує підвищення податків найближчим часом. Ініціатива буде більш масштабною порівняно з пакетом економічної допомоги у розмірі 1,9 млрд доларів.

Серед обговорюваних пропозицій збільшення податку з корпорацій з 21% до 28%, підвищення прибуткового податку для тих, хто заробляє понад 400 тисяч доларів, а також скасування податкових пільг для компаній з обмеженою відповідальністю.

Крім того, обговорюється більш висока ставка податку на приріст капіталу для тих, хто має не менше 1 млн доларів доходу в рік. За прогнозами, податковий план Байдена може залучити 2,1 трлн доларів.

Нагадаємо, раніше Джо Байден підписав новий пакет заходів стимулювання економіки країни в умовах пандемії обсягом 1,9 трлн доларів.

Також РБК-Україна писало, що до цього Палата представників Конгресу США підтримала пакет стимулюючих економіку заходів.

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