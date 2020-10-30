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В США готовятся к масштабной атаке хакеров-вымогателей на систему здравоохранения

Автор: Инна Собора

Агентство по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство охраны здоровья и социальных служб (HHS) предупреждает о вероятных атаках хакеров. Киберпреступники могут атаковать систему охраны здоровья США.

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Об этом пишет "Голос Америки".

Так, злоумышленники могут заблокировать компьютеры с последующими требованиями выкупа больниц и медицинских учреждений США. Спецслужбы страны якобы имеют "достоверную информацию об увеличении и неизбежной угрозе со стороны киберпреступников для больниц США и поставщиков медицинских услуг "с целью" кражи данных и нарушения работы медицинских служб".

В случае успешного применения злоумышленниками программ-вымогателей (Ransomware) происходит шифрование данных в системах жертв, а их расшифровку можно осуществить только, если жертва заплатит выкуп злоумышленникам.

В заявлении, которую осветили в AP, Чарльз Кармакал, главный технический директор фирмы по кибербезопасности Mandiant, отметил, что США "угрожает наибольшая киберугроза, которую мы когда-либо видели".

Ранее спецслужбы США заявили о кибератаке российских хакеров на американские больницы.

Напомним, Министерство юстиции США предъявило шести должностным лицам российского Главного разведуправления (ГРУ) обвинения в причастности к кибератакам по всему миру.

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