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Российские хакеры атаковали американские больницы

Четверг 29 октября 2020 11:53
Российские хакеры атаковали американские больницы
Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

Спецслужбы США заявили о кибератаке российских хакеров на американские больницы. В частности, речь идет о медицинских учреждениях в штатах Нью-Йорк, Орегон и Миннесота.

Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, в результате совместного расследования Федерального бюро расследований (ФБР), Агентства по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Министерства здравоохранения (HHS) была получена информация о том, что хакеры нацелились на систему здравоохранения США.

"Российские хакеры, которые предположительно работают из Москвы и Санкт-Петербурга, имеют в распоряжении список из более чем 400 госпиталей, которые они планируют атаковать... По словам хакеров, уже заразили более 30 из них", - говорится в сообщении.

В расследовании охранной компании Hold Security, которая отслеживает онлайн-преступников, один из хакеров на русском языке сказал: "Мы ожидаем паники".

Также известно, что хакеры использовали программу Ryuk с целью кражи данных и нарушения работы медицинских служб. Она шифрует содержимое компьютеров и требует выкуп, чтобы вернуть доступ к данным.

Напомним, управление генерального инспектора Министерства внутренней безопасности (МВБ) США заявило, что сотрудники Агентства с компьютерной и инфраструктурной безопасности недостаточно подготовились к выборам.

Кроме того, ранее США расширили антироссийские санкции. Вашингтон обвиняет несколько компаний во вмешательстве в американские выборы.

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