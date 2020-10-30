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У США готуються до масштабної атаки хакерів-вимагачів на систему охорони здоров'я

Автор: Инна Собора

Агентство з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA), Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб (HHS) попереджає про ймовірні атаки хакерів. Кіберзлочинці можуть атакувати систему охорони здоров'я США.

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Про це пише "Голос Америки".

Так, зловмисники можуть заблокувати комп'ютери з подальшими вимогами викупу лікарень та медичних установ США. Спецслужби країни нібито мають "достовірну інформацію про збільшення та неминучу загрозу з боку кіберзлочинців для лікарень США та постачальників медичних послуг "з метою" крадіжки даних та порушення роботи медичних служб".

У випадку успішного застосування зловмисниками програм-вимагачів (Ransomware) відбувається шифрування даних у системах жертв, а їх розшифрування можна здійснити лише, якщо жертва заплатить викуп зловмисникам.

У заяві, яку висвітлили у AP, Чарльз Кармакал, головний технічний директор фірми з кібербезпеки Mandiant, зазначив, що США "загрожує найбільша кіберзагроза, яку ми будь-коли бачили".

Ранее спецслужби США заявили про кібератаки російських хакерів на американські лікарні.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США пред'явило шістьом посадовим особам російського Головного розвідуправління (ГРУ) звинувачення в причетності до кібератак по всьому світу.

Прогноз погоди
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