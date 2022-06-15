США готовят военную помощь Украине на более чем полмиллиарда долларов, - Bloomberg

Администрация Байдена уже в эту среду может объявить о предоставлении Украине дополнительной военной помощи в размере 650 млн долларов. Она включает поставки противокорабельных ракет Harpoon.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Информация об оказании военной помощи стала известной после того, как украинские чиновники призвали ускорить поставки вооружения, чтобы противостоять постепенному продвижению России. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, война может остановиться, если поставки современного оружия не ускорятся.

Как отмечают источники издания, пакет вооружения также будет включать:

Напомним, РБК-Украина писало о том, чего можно ожидать от третьей встречи в формате "Рамштайн" по вопросам военной поддержки Украины.

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