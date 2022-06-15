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США готовят военную помощь Украине на более чем полмиллиарда долларов, - Bloomberg

Фото: США готовят военную помощь Украине на более чем полмиллиарда долларе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Администрация Байдена уже в эту среду может объявить о предоставлении Украине дополнительной военной помощи в размере 650 млн долларов. Она включает поставки противокорабельных ракет Harpoon.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечают источники издания, пакет вооружения также будет включать:

  • 320 млн долларов на сопутствующее оборудование;
  • 55 млн долларов на тепловизионную оптику ночного видения;
  • 160 млн долларов на обучение.

Информация об оказании военной помощи стала известной после того, как украинские чиновники призвали ускорить поставки вооружения, чтобы противостоять постепенному продвижению России. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, война может остановиться, если поставки современного оружия не ускорятся.

Напомним, РБК-Украина писало о том, чего можно ожидать от третьей встречи в формате "Рамштайн" по вопросам военной поддержки Украины.

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