США готують військову допомогу України на більше ніж півмільярда доларів, - Bloomberg

Адміністрація Байдена вже цієї середи може оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги у розмірі 650 млн доларів. Вона включає поставки протикорабельних ракет Harpoon.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як відзначають джерела видання, пакет озброєння також включатиме:
Інформація про надання військової допомоги стала відомою після того, як українські чиновники закликали прискорити поставки озброєння, аби протистояти поступовому просуванню Росії. Як відзначив президент України Володимир Зеленський, війна може зупинитися, якщо поставки сучасної зброї не прискоряться.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, чого можна очікувати від третьої зустрічі у форматі "Рамштайн" із питань військової підтримки України.
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