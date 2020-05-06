США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне

Фото: Луна (wikipedia.org)

Договор должен получить название Artemis Accords (Соглашения Артемиды)

США готовят проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне, к которому они планируют подключить ряд государств-партнеров и России среди них нет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Reuters.

Отмечается, что договор должен получить название Artemis Accords (Соглашения Артемиды) в честь американской лунной программы Artemis.

Соглашение будет предусматривать создание "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне для "предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости", отмечает агентство. В нем также будут прописаны правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над этими ресурсами.

Как сообщается, США планируют официально начать переговоры с Канадой, Японией и государствами ЕС, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами. Однако, России в этом списке нет. Американское военное ведомство, согласно этим данным, обеспокоено "угрожающими" маневрами российских спутников, поэтому выступает против подключения к проекту Москвы.

Напомним, американские военные обнаружили на орбите новый иранский спутник, запущенный в среду, 22 апреля.

Ранее сообщалось, что Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду заявил об успешном запуске своего первого военного спутника Noor на орбиту Земли.