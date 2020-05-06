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США готують угоду про видобуток ресурсів на Місяці

Новини » Політика     06.05.2020 - 08:56
США готують угоду про видобуток ресурсів на Місяці
Фото: Місяць (wikipedia.org)

Договір повинен отримати назву Artemis Accords (Угоди Артеміди)

США готують проект нової міжнародної угоди про видобуток ресурсів на Місяці, до якого вони планують підключити ряд держав-партнерів і Росії серед них немає. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.

Зазначається, що договір повинен отримати назву Artemis Accords (Угоди Артеміди) на честь американської місячної програми Artemis.

Угода буде передбачати створення "зон безпеки" навколо майбутніх баз на Місяці для "запобігання шкоди або втручання з боку країн-конкурентів або компаній, що працюють в безпосередній близькості", зазначає агентство. У ньому також будуть прописані правила в рамках міжнародного законодавства, які дозволять компаніям, що ведуть видобуток на Місяці, встановлювати права власності над цими ресурсами.

Як повідомляється, США планують офіційно розпочати переговори з Канадою, Японією і державами ЄС, а також з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Однак, Росії в цьому списку немає. Американське військове відомство, згідно з цими даними, стурбоване "загрозливими" маневрами російських супутників, тому виступає проти підключення до проекту Москви.

Нагадаємо, американські військові виявили на орбіті новий іранський супутник, запущений у середу, 22 квітня.

Раніше повідомлялося, що Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) в середу заявив про успішний запуск свого першого військового супутника Noor на орбіту Землі.

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