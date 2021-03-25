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США готовят санкции против двух крупных компаний из-за протестов в Мьянме

Новина українською → Четверг 25 марта 2021 05:02
США готовят санкции против двух крупных компаний из-за протестов в Мьянме Фото: протесты в Мьянме (eaindra_14 via Instagram)
Автор: Инна Собора

Соединенные Штаты планируют ввести санкции в отношении двух конгломератов, контролируемых военными Мьянмы. Причина санкций - захват власти 1 февраля и смертельные репрессии.

Об этом сообщает Reuters.

По словам источников, решение Минфина США внести в черный список Myanmar Economic Corporation (MEC) и Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL), а также заморозить любые активы, которые они хранят в Соединенных Штатах, могут принять уже в четверг.

Также сообщается, что в ходе военного переворота в Мьянме погибли уже по меньшей мере 275 человек.

Как известно, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.

Напомним, США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы на фоне военного переворота.

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