США готовят санкции против двух крупных компаний из-за протестов в Мьянме
Соединенные Штаты планируют ввести санкции в отношении двух конгломератов, контролируемых военными Мьянмы. Причина санкций - захват власти 1 февраля и смертельные репрессии.
Об этом сообщает Reuters.
По словам источников, решение Минфина США внести в черный список Myanmar Economic Corporation (MEC) и Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL), а также заморозить любые активы, которые они хранят в Соединенных Штатах, могут принять уже в четверг.
Также сообщается, что в ходе военного переворота в Мьянме погибли уже по меньшей мере 275 человек.
Как известно, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.
Напомним, США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы на фоне военного переворота.