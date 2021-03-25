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США готують санкції проти двох великих компаній через протести у М'янмі

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 05:02
США готують санкції проти двох великих компаній через протести у М'янмі Фото: протести в М'янмі (eaindra_14 via Instagram)
Автор: Инна Собора

Сполучені Штати планують ввести санкції проти двох конгломератів, контрольованих військовими М'янми. Причина санкцій - захоплення влади 1 лютого і смертельні репресії.

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерел, рішення Мінфіну США внести в чорний список Myanmar Economic Corporation (MEC) і Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL), а також заморозити будь-які активи, які вони зберігають у Сполучених Штатах, можуть прийняти вже у четвер.

Також повідомляється, що в ході військового перевороту в М'янмі загинули вже щонайменше 275 осіб.

Як відомо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот з-за поразки на виборах. Після цього в країні почалися протести.

Нагадаємо, США надали тимчасовий притулок громадянам М'янми на тлі військового перевороту.

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