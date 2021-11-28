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В США готовят план на случай вспышки заболеваемости из-за нового штамма коронавируса

Автор: Артур Родивилов

Власти США разрабатывают план на случай возможных вспышек заболевания по всей стране после появления нового штамма COVID-19 "омикрон". В США пока не зафиксировали новый штамм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По информации издания, в Белом доме прошли встречи чиновников, отвечающих за вопросы здравоохранения в администрации президента.

Специалисты обсудили, "на какой срок закрывать въезд из южной части Африки, разрешать ли возвращаться гражданам США, а также менять ли рекомендации в сфере здравоохранения в стране".

Чиновники отметили необходимость ускорения ревакцинации в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Израиль закрыл границы на две недели из-за появления нового штамма.

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