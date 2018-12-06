США готовят отправку военного корабля в Черное море, - CNN

Фото: американский эсминец (flickr.com/Official U.S. Navy Page)

Отправка американского корабля должна стать ответом на действия России против Украины в Керченском проливе

Военно-морские силы Соединенных Штатов начали подготовку к отправке военного корабля в Черное море в ответ на действия России против Украины в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источники телеканала рассказали, что американские военные предложили Госдепартаменту сообщить Турции о планах отправки корабля США в Черное море и рассчитывают, что Турция предоставит возможность прохода через проливы Босфор и Дарданеллы.

При этом два источника заявили, что вариант с извещением Анкары не обязателен.

"Мы регулярно проводим операции по укреплению безопасности и стабильности во всем районе, где действует 6-й флот США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря. Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами", - заявил официальный представитель флота США, который отвечает за операции в регионе.

Согласно троим источникам телеканала из числа официальных лиц государства, планируемая отправка корабля США в Черное море должна стать "ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря".

Напомним, в Государственном департаменте США призвали российские власти освободить украинских моряков и корабли, которые были захвачены 28 ноября возле Керченского пролива, в противном случае России пообещали болезненные последствия.