США готують відправку військового корабля в Чорне море, - CNN

Фото: американський есмінець (flickr.com/Official U. S. Navy Page)

Відправка американського корабля повинна стати відповіддю на дії Росії проти України в Керченській протоці

Військово-морські сили Сполучених Штатів почали підготовку до відправки військового корабля в Чорне море у відповідь на дії Росії проти України в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерела телеканалу розповіли, що американські військові запропонували Держдепартаменту повідомити Туреччину про плани відправки корабля США в Чорне море і розраховують, що Анкара надасть можливість проходу через протоки Босфор і Дарданелли.

При цьому два джерела заявили, що варіант з повідомленням Туреччини не обов'язковий.

"Ми регулярно проводимо операції зі зміцнення безпеки та стабільності в усьому районі, де діє 6-й флот США, включаючи міжнародні води і повітряний простір Чорного моря. Ми залишаємо за собою право вільно діяти відповідно до міжнародних законів і норм", - заявив офіційний представник флоту США, який відповідає за операції в регіоні.

Згідно з трьома джерелами телеканалу з числа офіційних осіб держави, запланована відправка корабля США в Чорне море має стати відповіддю на дії Росії проти України в Керченській протоці, що з'єднує Чорне та Азовське моря".

Нагадаємо, у Державному департаменті США закликали російську владу звільнити українських моряків і кораблі, які були захоплені 28 листопада біля Керченської протоки, інакше Росії пообіцяли болісні наслідки.