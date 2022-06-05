UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США готовят к отправке в Украину вертолеты Ми-17

Фото: в США готовят к отправке в Украину вертолеты Ми-17 (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталья Юрченко

США готовятся передать Украине вертолеты Ми-17. Их уже загружают на одной из баз Военно-воздушных сил США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Ми-17 для Украины уже загружаются на базе ВВС США. Хороши птички", - написал Ермак.

Отметим, что Ми-17 являются многоцелевыми военнотранспортными вертолетами, которые могут использоваться для десантирования, а также выполнения боевых и специальных задач. Этот вертолет является одним из самых массовых в истории авиации.

Ранее мы сообщали, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи, он будет включать вертолеты Ми-17, ракеты Javelin и реактивные системы залпового огня HIMARS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаВоенная помощь