RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США готують до відправлення в Україну гелікоптери Мі-17

Фото: в США готують до відправки в Україну вертольоти Мі-17 (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталія Юрченко

США готуються передати Україні гвинтокрили Мі-17. Вертольоти вже завантажують на одній із баз Повітряних сил США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США. Гарні пташки", - написав Єрмак.

Зазначимо, що Мі-17 є багатоцільовими військово-транспортними вертольотами, які можуть використовуватися для десантування, а також виконання бойових та спеціальних завдань. Цей вертоліт є один із наймасовіших в історії авіації.

Раніше ми повідомляли, що США надасть Україні новий пакет військової допомоги, він включатиме гелікоптери Мі-17, ракети Javelin та реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиУкраїнаВійськова допомога