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Ермак анонсировал "сюрпризы" для оккупантов, которые США планируют предоставить Украине

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Четверг 02 июня 2022 14:43
Ермак анонсировал "сюрпризы" для оккупантов, которые США планируют предоставить Украине Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли военную помощь Украине. Анонсировал "сюрпризы" для оккупантов, о которых станет известно позже.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ермака.

Вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, стороны подняли вопрос нового пакета военной помощи США для Украины. Известно, что он будет включать:

  • РСЗО HIMARS и боеприпасы;
  • вертолеты Ми-17;
  • ракеты Javelin;
  • тактические машины;
  • РЛС;
  • и другие боеприпасы.

"Могу сказать, что мы обсудили и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу",- добавил Ермак.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США уже расположили четыре системы залпового огня HIMARS в Европе, которые передадут нашей армии. Также Пентагон рассказал о том, как будет учить наших бойцов пользованию тяжелой артиллерией.

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