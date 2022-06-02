Ермак анонсировал "сюрпризы" для оккупантов, которые США планируют предоставить Украине
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли военную помощь Украине. Анонсировал "сюрпризы" для оккупантов, о которых станет известно позже.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ермака.
Вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, стороны подняли вопрос нового пакета военной помощи США для Украины. Известно, что он будет включать:
- РСЗО HIMARS и боеприпасы;
- вертолеты Ми-17;
- ракеты Javelin;
- тактические машины;
- РЛС;
- и другие боеприпасы.
"Могу сказать, что мы обсудили и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу",- добавил Ермак.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что США уже расположили четыре системы залпового огня HIMARS в Европе, которые передадут нашей армии. Также Пентагон рассказал о том, как будет учить наших бойцов пользованию тяжелой артиллерией.
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