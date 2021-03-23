В США готовят новый пакет поддержки экономики на 3 трлн долларов

В США экономические советники президента Джо Байдена готовят новый пакет мер по поддержке экономики на 3 трлн долларов. Он будет направлен на долгосрочную перспективу и коснется развития национальной инфраструктуры и перехода к чистой энергетике.

Как сообщается, новый пакет мер по поддержке экономики разобьют на несколько меньших пакетов.

Первый пакет - о развитии инфраструктуры, в том числе чистой энергетики и 5G. Деньги пойдут на широкополосную связь в сельской местности, повышение квалификации миллионов работников, строительство доступных и энергоэффективных жилых домов. В частности, около 1 трлн долларов намерены потратить на строительство дорог, мостов, железных дорог, портов, станций зарядки электромобилей, модернизацию электросетей.

Второй пакет - социальная сфера. Речь идет о бесплатном образовании в общественных колледжах, общедоступных детских садах и национальной программе оплачиваемых отпусков.