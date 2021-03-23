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У США готують новий пакет підтримки економіки на 3 трлн доларів

Автор: Андрій Козловський

У США економічні радники президента Джо Байдена готують новий пакет заходів з підтримки економіки на 3 трлн доларів. Він буде спрямований на довгострокову перспективу і торкнеться розвитку національної інфраструктури і переходу до чистої енергетики.

Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, новий пакет заходів з підтримки економіки розіб'ють на кілька менших пакетів.

Перший пакет - про розвиток інфраструктури, зокрема чистої енергетики і 5G. Гроші підуть на широкосмуговий зв'язок у сільській місцевості, підвищення кваліфікації мільйонів працівників, будівництво доступних і енергоефективних житлових будинків. Зокрема, близько 1 трлн доларів мають намір витратити на будівництво доріг, мостів, залізниць, портів, станцій зарядки електромобілів, модернізацію електромереж.

Другий пакет - соціальна сфера. Гроші витратять на безкоштовну освіту в громадських коледжах, загальнодоступних дитячих садках і національну програму оплачуваних відпусток.

Нагадаємо, раніше Палата представників Конгресу Сполучених Штатів підтримала пакет стимулюючих економіку заходів у розмірі 1,9 трлн доларів. Згідно з ним американці отримають по 1400 доларів допомоги через пандемію коронавірусу.

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