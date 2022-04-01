ru ua
Пт, 01 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США готовят новые санкции против оборонного, аэрокосмического и морского секторов России

Новина українською →
Пятница 01 апреля 2022 03:55
США готовят новые санкции против оборонного, аэрокосмического и морского секторов России Фото: США готовят новые санкции против России (УНИАН)
Автор: Роман Мирончук

Министерство торговли США готовит новые санкции против оборонного, аэрокосмического и морского секторов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам директора по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд, в ближайшие дни Министерство торговли США добавит 120 российских и белорусских организаций в список компаний, против которых будут применены торговые ограничения США.

Бедингфилд отметила, что добавление в список означает, что эти компании или организации больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, которая в большинстве, если не во всех, случаях будет отклонена.

"Сила этих ограничений со временем будет усиливаться по мере того, как Россия будет сокращать все оставшиеся запасы. Например, запасные части для определенных самолетов и танков", - заявила Бедингфилд.

Напомним, Джо Байден объявил о выпуске на рынок нефти из стратегических резервов США. По словам президента, к осени 2022 года энергетические компании увеличат нефтедобычу.

Мы также писали о том, что США ввели новые санкции против российских лиц, которые связаны с киберактивностью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину