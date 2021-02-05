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США готовят новую стратегию вакцинации из-за мутаций COVID-19

США, Пятница 05 февраля 2021 12:10
США готовят новую стратегию вакцинации из-за мутаций COVID-19
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Соединенные Штаты Америки готовят новую стратегию вакцинации населения от коронавируса. Она будет учитывать распространение новых штаммов COVID-19 в стране.

Об этом сообщает Politico.

Новая стратегия вакцинации должна быть представлена в США до конца февраля. Она будет включать измененные стандарты и нормативы проведения вакцинации, тестирования и лечения пациентов с COVID.

На данный момент эксперты собирают данные о темпах распространения в США новых штаммов коронавируса. Ученые опасаются, что новые мутации COVID могут негативно сказаться на программе борьбы с коронавирусом в США.

Ранее РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения обеспокоена эффективностью нынешних вакцин против новых штаммов коронавируса.

Также Bloomberg сообщал, что при нынешних темпах вакцинации мир сможет вернуться к нормальной жизни не ранее чем через 7 лет. Для этого необходимо будет привить 75% населения планеты.

Напомним, ранее в Британии заявили о циркуляции около 4 тысяч вариантов COVID-19. Из-за этого все производители вакцин пытаются сделать более эффективным свой препарат.

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Новости Украины Общество Соединенные Штаты Америкивакцина от коронавируса

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