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США готують нову стратегію вакцинації через мутації COVID-19

США, П'ятниця 05 лютого 2021 12:10
США готують нову стратегію вакцинації через мутації COVID-19
Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Сполучені Штати Америки готують нову стратегію вакцинації населення від коронавірусу. Вона буде враховувати поширення нових штамів COVID-19 у країні.

Про це повідомляє Politico.

Нова стратегія вакцинації повинна бути представлена в США до кінця лютого. Вона буде включати змінені стандарти і нормативи проведення вакцинації, тестування та лікування пацієнтів з COVID.

На цей час експерти збирають дані про темпи поширення в США нових штамів коронавірусу. Вчені побоюються, що нові мутації COVID можуть негативно позначитися на програмі боротьби з коронавірусом в США.

Раніше РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована ефективністю нинішніх вакцин проти нових штамів коронавірусу.

Також Bloomberg повідомляв, що при нинішніх темпах вакцинації світ зможе повернутися до нормального життя не раніше ніж через 7 років. Для цього необхідно буде прищепити 75% населення планети.

Нагадаємо, раніше в Британії заявили про циркуляції близько 4 тисяч варіантів COVID-19. Через це всі виробники вакцин намагаються зробити більш ефективним свій препарат.

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Новини України Суспільство Сполучені Штати Америкивакцина від коронавірусу

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