США готовят новую помощь Украине в борьбе против COVID-19

COVID-помощь будет оказана в рамках закона США "О плане спасения Америки".

Ранее Соединенные Штаты предоставили Украине примерно 55 миллионов долларов помощи в связи с COVID-19 и передали около 2,2 миллиона доз вакцин против коронавируса, вызывающего эту болезнь.

Кроме того, в заявлении говорится о гуманитарной помощи в связи с конфликтом на Донбассе, в которой нуждаются 3,4 миллиона человек.

В этом году правительство США предоставит Украине дополнительные 45 миллионов долларов гуманитарной помощи.