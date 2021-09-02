США готують нову допомогу Україні в боротьбі проти COVID-19

COVID-допомога буде надана в рамках закону США "Про план порятунку Америки".

Раніше Сполучені Штати надали Україні приблизно 55 мільйонів доларів допомоги у зв'язку з COVID-19 і передали близько 2,2 мільйона доз вакцин проти коронавірусу, що викликає цю хворобу.

Крім того, в заяві йдеться про гуманітарну допомогу у зв'язку з конфліктом на Донбасі, в якій потребують 3,4 мільйона осіб.

Цього року уряд США надасть Україні додаткові 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.