США готують нову допомогу Україні в боротьбі проти COVID-19

Сполучені Штати Америки планують надати Україні додаткову допомогу в боротьбі з поширенням хвороби COVID-19. Вона включає підтримку холодового ланцюга зберігання вакцин і додаткові 12,8 мільйона доларів допомоги, пов'язаної з пандемією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву обох країн, опублікованій на сайті Білого дому.
COVID-допомога буде надана в рамках закону США "Про план порятунку Америки".
Раніше Сполучені Штати надали Україні приблизно 55 мільйонів доларів допомоги у зв'язку з COVID-19 і передали близько 2,2 мільйона доз вакцин проти коронавірусу, що викликає цю хворобу.
Крім того, в заяві йдеться про гуманітарну допомогу у зв'язку з конфліктом на Донбасі, в якій потребують 3,4 мільйона осіб.
Цього року уряд США надасть Україні додаткові 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.
Раніше повідомлялося, що Україна отримає в серпні і вересні близько 6,5 млн доз вакцини від коронавірусу.