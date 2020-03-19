США готовят депортацию молдавского олигарха Плахотнюка

Фото: Владимир Плахотнюк (plahotniuc.md)

Владимира Плахотнюка могут депортировать в ближайшее время

Соединенные Штаты готовят к депортации бывшего главу Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, который сейчас находится на территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV8.

Ранее генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявлял, что Плахотнюк не может быть выдан, поскольку между Молдовой и Соединенными Штатами нет соглашения о правовой помощи.

"Ранее у меня было несколько встреч с послом США в Молдове, и мы обсуждали эту тему. Все должно быть достигнуто путем заключения соглашения о сотрудничестве между США и Республикой Молдова. В настоящее время у нас нет соглашения о правовой помощи с США, и реализация проблемы экстрадиции Плахотнюка в настоящее время проблематична", - заявил генпрокурор.

По словам представителя посольства Молдовы, сейчас в отношении Владимира Плахотнюка выполняются административные меры по депортации. При этом он добавил, что данный процесс, в том числе допустимые средства судебного надзора, может занять некоторое время.

Напомним, ранее Соединенные Штаты ввели санкции против молдавского олигарха и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.

Отметим, что Плахотнюк покинул Молдову в июне после отставки правительства Павла Филиппа на фоне политического кризиса после того, как Партия социалистов и проевропейский блок Полезных объединились против Демократической партии.