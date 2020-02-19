Фото: Владимир Плахотнюк (plahotniuc.md)

Впрочем, депутат Илан Шор и бывший депутат Константин Цуцу объявлены в международный розыск

Бывшего председателя Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка до сих пор не объявили в международный розыск. Об этом заявил министр внутренних дел Павел Войко, сообщает NewsMaker.

Войко уточнил, что депутат Илан Шор и бывший депутат Константин Цуцу объявлены в международный розыск.

"Депутат Илан Шор и бывший депутат Константин Цуцу объявлены в международный розыск. Что касается Плахотнюка, то мы до сих пор не получили официального ответа от Europol о его объявлении в розыск", - сказал Войко.

Отметим, Плахотнюка обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег. Материалы дела Антикоррупционной прокуратуре Молдовы передали коллеги из Румынии. О расследовании стало известно 30 августа 2019 года.

По данным следствия, Плахотнюк создал схему отмывания преступных доходов: через ряд посреднических фирм он пропустил 18 млн долларов и 3,5 млн евро. Кроме того, в рамках параллельного расследования установлено, что через один из офшоров Плахотнюка подконтрольным фирмам перечислили еще более 7,3 млн долларов и почти 2 млн евро.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против молдавского олигарха и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.

Напомним, Плахотнюк покинул Молдову в июне после отставки правительства Павла Филиппа на фоне политического кризиса после того, как Партия социалистов и проевропейский блок Полезных объединились против Демократической партии.