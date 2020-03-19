США готують депортацію молдавського олігарха Плахотнюка

Володимира Плахотнюка можуть депортувати найближчим часом
Сполучені Штати готують до депортації колишнього главу Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка, який зараз знаходиться на території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV8.
Раніше генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявляв, що Плахотнюк не може бути видано, оскільки між Молдовою і Сполученими Штатами немає угоди про правову допомогу.
"Раніше у мене було кілька зустрічей з послом США в Молдові, і ми обговорювали цю тему. Все повинно бути досягнуто шляхом укладення угоди про співпрацю між США і Республікою Молдова. В цей час у нас немає угоди про правову допомогу з США, і реалізація проблеми екстрадиції Плахотнюка нині проблематична", - заявив генпрокурор.
За словами представника посольства Молдови, зараз відносно Володимира Плахотнюка виконуються адміністративні заходи щодо депортації. При цьому він додав, що даний процес, у тому числі допустимі засоби судового нагляду, може зайняти деякий час.
Нагадаємо, раніше Сполучені Штати ввели санкції проти молдавського олігарха і колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка.
Зазначимо, що Плахотнюк залишив Молдову в червні після відставки уряду Павла Філіпа на тлі політичної кризи після того, як Партія соціалістів і проєвропейський блок Корисних об'єдналися проти Демократичної партії.