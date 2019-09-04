В США готовят антимонопольное расследование в отношении Google

Более 30 генеральных прокуроров штатов США планируют начать расследование в отношении Google в связи с возможными нарушениями антимонопольного законодательства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с проверкой.

Группа генеральных прокуроров во главе с Техасом намерена объявить о начале расследования 9 сентября, сообщил источник.

Google сообщила, что сотрудничает с властями штатов.

Расследование, по словам источника, сфокусировано на вопросах конфиденциальности данных и защиты конкуренции. Он не раскрыл подробностей.

Глава антимонопольного подразделения Минюста США Макан Дельрахим сообщил в августе, что ведомство сотрудничает с группой из более чем десяти генеральных прокуроров штатов в рамках масштабного расследования в отношении ведущих технологических компаний.

Напомним, в июне Федеральная торговая комиссия США планировала начать антимонопольную проверку в отношении Amazon и Facebook, а Минюст США - в отношении Apple и Google.

Как сообщало РБК-Украина, Европейские чиновники подготовили агрессивный план, направленный на противодействие торговой политике США, а также крупнейшим американским технологическим компаниям, включая Google, Apple, Amazon и Facebook. В частности, предлагается создать Европейский фонд будущего для инвестиций более 100 млрд долларов в пакеты акций европейских компаний с высоким потенциалом.

Как отмечается в документе, крупнейшие американские технологические компании - с рыночной капитализацией, которая сейчас иногда превышает 1 триллион долларов, - в 100 раз дороже, чем крупнейшие европейские технологические компании, такие как музыкальный сервис Spotify.