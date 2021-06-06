США готовят более агрессивный ответ России за кибератаки

Администрация Байдена изучает все варианты, чтобы защитить страну от преступников, использующих программы-вымогатели, заявила министр торговли США Джина Раймондо в интервью CNN, когда ей был задан вопрос, рассматривается ли возможность мер военного характера.

Раймондо не уточнила, как могут выглядеть эти варианты, отметив, однако, что этот вопрос будет стоять на повестке встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным в этом месяце. Растущая угроза кибератак побудила администрацию Байдена занять более агрессивную позицию в отношении России.

"Мы не исключаем никаких вариантов, думая о возможной ответной реакции, последствиях или возмездии", - заявила Раймондо.

Противники США имеют возможность отключить всю энергосистему страны, заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, отметив тысячи атак на все аспекты энергетического сектора.

Недавние громкие атаки побудили Байдена включить в повестку дня встречи с Путиным вопрос об укрывательстве хакеров Россией.

Белый дом планирует использовать саммит 16 июня, чтобы донести до российского лидера четкое послание, заявили официальные лица.

Следующим шагом может стать дестабилизация компьютерных серверов, которые используются для осуществления таких взломов, заявили некоторые эксперты в области кибербезопасности.

Американские власти просят частные компании быть более бдительными и прозрачными в отношении атак. Министр транспорта Пит Буттиджич заявил в воскресенье, что майская атака на компанию Colonial Pipeline, которая привела к временному дефициту бензина, показала, что взлом частной компании может иметь общенациональные последствия.