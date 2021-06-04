Блинкен потребовал от России немедленно прекратить кибератаки
Россия обязана пресекать осуществление кибератак, которые ведутся с ее территории. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен испанской службе CNN.
Текст беседы распространен на сайте Госдепа.
Он также призвал американские власти и частный сектор укреплять защиту от кибератак.
"Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось", - сказал глава Госдепа.
Напомним, в США из-за российской кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline Company отменили часть ограничений на транспортировку топлива. В работе трубопровода случился сбой.
Компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.