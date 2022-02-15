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США готовы зафиксировать договоренности по безопасности с РФ при их достижении, - Байден

Автор: Сергей Новиков

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов зафиксировать договоренности с Россией по безопасности при их достижении. Речь идет о письменных гарантиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой обращение Байдена.

"На этих выходных я снова разговаривал с президентом Путиным, чтобы дать понять, что мы готовы продолжить дипломатию на высоком уровне для достижения письменных договоренностей между Россией, США и странами Европы для решения проблем безопасности", - отметил он.

Напомним, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор главой МИД России Сергеем Лавровым, и последний заверил, что Москва передаст свою реакцию Вашингтону на его предложения по "гарантиям безопасности" в ближайшие дни.

До этого Лавров говорил, что Россия не может принять ответ Соединенных Штатов по "гарантиям безопасности", поскольку Вашингтон только подтвердил право Украины на вступление в НАТО.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден