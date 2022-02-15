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Россия передаст США свой ответ на "гарантии безопасности" в ближайшие дни

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Вашингтон, Вторник 15 февраля 2022 21:40
Россия передаст США свой ответ на "гарантии безопасности" в ближайшие дни Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров, российский чиновник заявил, что Москва передаст свою реакцию Вашингтону по "гарантиям безопасности" в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Блинкен заявил, что Соединенные Штаты с нетерпением ждут письменного ответа России на документы США и НАТО, переданные Москве в прошлом месяце, в которых предлагаются конкретные области для обсуждения европейской безопасности в координации с нашими союзниками и партнерами. Он отметил заявление министра иностранных дел о том, что он будет передан в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

В то же время госсекретарь подтвердил приверженность США продолжению поиска дипломатического решения кризиса, спровоцированного Москвой.

При этом он подтвердил постоянную обеспокоенность США тем, что Россия способна в любой момент начать вторжение в Украину, и подчеркнул необходимость добиться поддающейся проверке, заслуживающей доверия, значимой деэскалации.

Блинкен подчеркнул, что, хотя дальнейшая агрессия России против Украины приведет к быстрому, жесткому и единому трансатлантическому ответу, США по-прежнему привержены дипломатическому пути и считают, что остается возможность мирного урегулирования кризиса.

Напомним, предыдущий телефонный разговор Блинкена и Лаврова состоялся 12 февраля. Тогда главы внешнеполитических ведомств обсудили Украину и "гарантии безопасности".

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