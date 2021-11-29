США готовы выпустить больше резервной нефти для регулирования цен на рынке

"Безусловно. Это инструмент, который был доступен для нас и будет доступен снова. Помните, это не было высвобождением 50 млн баррелей, 30 млн баррелей - это был обмен, когда компании и трейдеры могут взять нефть сейчас и вернуть ее в течение запланированного периода времени. Это означает, что стратегический нефтяной резерв будет пополняться", - сказал Хохштейн.

При этом он подчеркнул, что США могут вновь частично распечатать стратегический нефтяной резерв.

"И, следовательно, у нас есть больше гибкости, чтобы иметь возможность сделать это снова в будущем, если возникнет такая необходимость. Я думаю, мы хотели сделать что-то такое, что повлияло бы на рынок, но при этом имело бы возможность и гибкость, чтобы мы могли сделать это снова, если возникнет необходимость для американской экономики", - добавил Хохштейн.