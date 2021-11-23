Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва США
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Белый дом задействует стратегический нефтяной резерв в рамках глобальных усилий стран-потребителей энергии, чтобы остановить стремительный рост цен на топливо в 2021 году. В общей сложности США выпустят 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Скоординированное использование запасов США, Индии, Китая, Японии, Республики Корея и Великобритании является первым подобным шагом в своем роде.
Министерство энергетики США обеспечит выпуск 50 млн баррелей из Стратегического нефтяного резерва двумя способами:
- 32 млн баррелей будут обменом в течение следующих нескольких месяцев, высвобождая нефть, которая в конечном итоге вернется в Стратегический нефтяной резерв в ближайшие годы;
- 18 млн баррелей станут ускоренной продажей нефти, которую ранее санкционировал Конгресс США, в течение следующих нескольких месяцев.
"Президент готов принять дополнительные меры, если потребуется, и готов использовать все свои полномочия, работая в координации с остальным миром для поддержания адекватных поставок по мере выхода из пандемии", - говорится в заявлении Белого дома.