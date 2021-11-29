RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США готові випустити більше резервної нафти для регулювання цін на ринку

Автор: Валерія Поліщук

Адміністрація президента США Джо Байдена готова випустити ще більше барелів нафти зі своїх стратегічних запасів, якщо в цьому знову виникне необхідність. Зокрема, для регулювання цін на нафтовому ринку США.

Про це заявив старший радник Держдепартаменту США з глобальної енергетичної безпеки Амос Хохштейн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

"Безумовно. Це інструмент, який був доступний для нас і буде доступний знову. Пам'ятайте, це не було вивільненням 50 млн барелів, 30 млн барелів - це був обмін, коли компанії і трейдери можуть взяти нафту зараз і повернути її протягом запланованого проміжку часу. Це означає, що стратегічний нафтовий резерв буде поповнюватися", - сказав Хохштейн.

При цьому він підкреслив, що США можуть знову частково роздрукувати стратегічний нафтовий резерв.

"І, отже, у нас є більше гнучкості, щоб мати можливість зробити це знову в майбутньому, якщо виникне така необхідність. Я думаю, ми хотіли зробити щось таке, що вплинуло б на ринок, але при цьому мало б можливість і гнучкість, щоб ми могли зробити це знову, якщо виникне необхідність для американської економіки", - додав Хохштейн.

Нагадаємо, 23 листопада президент США Джо Байден оголосив, що США випускають 50 млн барелів нафти зі стратегічного резерву.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиНафта