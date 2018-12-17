США готові видати проповідника Гюлена, - МЗС Туреччини

Фото: Фетхуллах Гюлен (fgulen.com)

Глава МЗС Туреччини заявив, що таку обіцянку Трамп дав Ердогану

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент США Дональд Трамп пообіцяв видати Туреччині проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого вони звинувачують у спробі держперевороту в 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Чавушоглу розповів, що таку обіцянку президент США дав президенту Туреччини Раджепу Ердогану на полях саміту "великої двадцятки" в Аргентині.

"В Аргентині Трамп сказав Ердогану, що США опрацьовують питання про видачу Гюлена та інших", - заявив глава МЗС Туреччини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Туреччині 15 журналістів Cumhuriyet отримали тюремні терміни за зв'язки з Гюлен. Ахмет Шик, Мурат Сабунчу і ще 13 звинувачених у нібито підготовку терактів журналістів отримали вироки у вигляді тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, Туреччина оголосила в розшук двох саудівських екс-чиновників у справі Хашкаджи. Повідомляється, що розшукують екс-заступник глави розвідки Саудівської Аравії Ахмеда Асірі та екс-радника наслідного принца Сауда аль-Кахтані.