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США готовы ввести "самые сильные" санкции в случае вторжения РФ в Украину, - Харрис

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Вашингтон, Воскресенье 26 декабря 2021 22:55
США готовы ввести "самые сильные" санкции в случае вторжения РФ в Украину, - Харрис Фото: Камала Харрис, вице-президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в случае вторжения в Украину США могут ввести против России "самые сильные" санкции. Вашингтон заверяет Киев в поддержке суверенитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

При этом журналистка спросила Харрис, означает ли введение конкретных санкций против Владимира Путина, Харрис не ответила, заметив лишь, что не собирается говорить о "конкретных санкциях".

"Мы совершенно ясно дали понять, что Россия не должна вторгаться в суверенитет Украины, что мы стоим за ее территориальную целостность. Мы работаем с нашими союзниками в этом отношении, и мы ясно дали понять, что готовы ввести санкции, которых вы раньше не видели", — сказала она.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения "мощных" санкций против РФ, чтобы не допустить эскалации ситуации на границе.

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