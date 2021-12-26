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США готові ввести "найсильніші" санкції у разі вторгнення РФ в Україну, - Харріс

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Вашингтон, Неділя 26 грудня 2021 22:55
США готові ввести "найсильніші" санкції у разі вторгнення РФ в Україну, - Харріс Фото: Камала Харріс, віце-президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Віце-президент США Камала Харріс заявила, що в разі вторгнення в Україну США можуть ввести проти Росії "найсильніші" санкції. Вашингтон запевняє Київ у підтримці суверенітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

При цьому журналістка запитала Харріс, чи означає введення конкретних санкцій проти Володимира Путіна, Харріс не відповіла, помітивши лише, що не збирається говорити про "конкретні санкції".

"Ми абсолютно ясно дали зрозуміти, що Росія не має вдиратися в суверенітет України, що ми стоїмо за її територіальну цілісність. Ми працюємо з нашими союзниками стосовно цього, і ми ясно дали зрозуміти, що готові ввести санкції, яких ви раніше не бачили", - сказала вона.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність введення "потужних" санкцій проти РФ, щоб не допустити ескалації ситуації на кордоні.

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