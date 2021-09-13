США готові до зустрічей з представниками КНДР без попередніх умов, - Білий дім
США не змінили свою позицію щодо КНДР і продовжують виступати за денуклеаризацію Корейського півострова. При цьому Вашингтон готовий до зустрічі з представниками Пхеньяну без попередніх умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.
За її словами, США не змінили свою позицію щодо Північної Кореї. "Ми як і раніше готові взаємодіяти з КНДР", - додала вона.
Представник Білого дому підкреслила, що позиція США щодо ядерної зброї КНДР залишилася незмінною. "Денуклеаризація Корейського півострова повинна бути повною", - уточнила вона, додавши, що Вашингтон налаштований на контакти з представниками Пхеньяну з цього питання без попередніх умов.
Нагадаємо, наприкінці серпня з'явилися повідомлення про можливе відновлення роботи ядерного реактора в Йонбені - центрі Північної Кореї з виробництва плутонію.
Зазначимо, згідно зі звітом Радбезу ООН, Північна Корея розвивала свої ядерні програми і програми балістичних ракет в першій половині 2021 року в порушення міжнародних санкцій і незважаючи на економічну кризу.