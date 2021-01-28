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США готовы возобновить диалог с Китаем "в отдельных вопросах", - Госдеп

США, Четверг 28 января 2021 05:11
США готовы возобновить диалог с Китаем "в отдельных вопросах", - Госдеп
Фото: флаг США (pexels)
Автор: Даша Харченко

Новая администрация США готова возобновить сотрудничество с Китаем в отдельных вопросах, представляющих взаимный интерес. В частности, по сохранению климата и противостоянию глобальному потеплению.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции.

Он пояснил, что взаимодействие будет происходить в сферах, где обе страны разделяют общий интерес, пытаются работать вместе.

"Не секрет, что взаимоотношения между Соединенными Штатами и Китаем, возможно, станут самыми важными отношениями в мире в дальнейшем. Это сформирует будущее, в котором мы все будем жить. И все чаще эти отношения приобретают определенных аспектов противостояния, конкуренции, но и сотрудничества", - отметил Блинкен.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что американо-китайские отношения являются наиболее важными для США. При этом он отметил враждебность между странами.

Напомним, до этого на Давосском форуме выступал глава Китая Си Цзиньпин, который предостерег мировых лидеров от начала новой "холодной войны".

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