США готові поновити діалог з Китаєм "в окремих питаннях", - Держдеп

Фото: прапор США (pexels)

Нова адміністрація США готова поновити співпрацю з Китаєм в окремих питаннях, що становлять взаємний інтерес. Зокрема, щодо збереження клімату та протистояння глобальному потеплінню.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції.

Він пояснив, що взаємодія відбуватиметься у сферах, де обидві країни поділяють спільний інтерес, намагаються працювати разом.

"Не секрет, що взаємини між Сполученими Штатами та Китаєм, можливо, стануть найважливішими відносинами у світі надалі. Це сформує майбутнє, в якому ми всі житимемо. І все частіше ці відносини набувають певних аспектів протистояння, конкуренції, але також і співробітництва", - зауважив Блінкен..

Раніше Ентоні Блінкен заявив, що американо-китайські відносини є найбільш важливими для США. При цьому він зазначив ворожість між країнами.

Нагадаємо, до цього на Давоському форумі виступав глава Китаю Сі Цзіньпін, який застеріг світових лідерів від початку нової "холодної війни".