ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

США готові поновити діалог з Китаєм "в окремих питаннях", - Держдеп

США, Четвер 28 січня 2021 05:11
США готові поновити діалог з Китаєм "в окремих питаннях", - Держдеп
Фото: прапор США (pexels)
Автор: Даша Харченко

Нова адміністрація США готова поновити співпрацю з Китаєм в окремих питаннях, що становлять взаємний інтерес. Зокрема, щодо збереження клімату та протистояння глобальному потеплінню.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції.

Він пояснив, що взаємодія відбуватиметься у сферах, де обидві країни поділяють спільний інтерес, намагаються працювати разом.

"Не секрет, що взаємини між Сполученими Штатами та Китаєм, можливо, стануть найважливішими відносинами у світі надалі. Це сформує майбутнє, в якому ми всі житимемо. І все частіше ці відносини набувають певних аспектів протистояння, конкуренції, але також і співробітництва", - зауважив Блінкен..

Раніше Ентоні Блінкен заявив, що американо-китайські відносини є найбільш важливими для США. При цьому він зазначив ворожість між країнами.

Нагадаємо, до цього на Давоському форумі виступав глава Китаю Сі Цзіньпін, який застеріг світових лідерів від початку нової "холодної війни".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденКитай

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся