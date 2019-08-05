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Украина просит США увеличить поставки ракетных комплексов Javelin, - посол

Новости » Политика    05.08.2019 - 13:38
Украина просит США увеличить поставки ракетных комплексов Javelin, - посол
Фото: Уильям Тейлор (usembassy.gov)

Украина хотела бы приобрести больше Javelin с целью обороны

Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью "Радио Свобода".

По его словам, Украина хотела бы приобрести больше Javelin с целью обороны по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Напомним, специальный представитель США в Украине Курт Волкер ранее заявил, что Соединенные Штаты Америки открыли для Украины возможность приобретения оборонительного вооружения.

Ранее сообщалось, что Украина планирует закупить у США новую партию Javelin. РБК-Украина писало, что 30 апреля 2018 года стало известно, что США поставили Javelin Украине. Согласно договоренностям Украина получила 210 ракет и соответствующие переносные пусковые комплексы. До конца мая состоялись пуски ракетных комплексов Javelin. В ВСУ заявили, что противотанковые комплексы не будут использовать на Донбассе.

Кроме того, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Клімпуш-Цинцадзе заявила, что Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного военного оборудования из США, в том числе, дополнительных комплексов летального оружия (Javelin).

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