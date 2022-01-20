UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США готовы созвать Совбез ООН при эскалации ситуации вокруг Украины

Автор: Артур Родивилов

США работают с партнерами в ООН по ситуации вокруг Украины. Вашингтон будет готов созвать Совет безопасности в случае эскалации ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг постпреда США при всемирной организации Линды Томас-Гринфилд.

"Мы взаимодействуем с государствами-членами в Совете безопасности, взаимодействуем на регулярной основе. Когда время придет, мы будем готовы внести этот вопрос в Совет безопасности", - сказала она.

Напомним, Россия установила США сроки для получения письменного ответа по "гарантиям безопасности".

Ранее Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину