США готовы созвать Совбез ООН при эскалации ситуации вокруг Украины

США работают с партнерами в ООН по ситуации вокруг Украины. Вашингтон будет готов созвать Совет безопасности в случае эскалации ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг постпреда США при всемирной организации Линды Томас-Гринфилд.
"Мы взаимодействуем с государствами-членами в Совете безопасности, взаимодействуем на регулярной основе. Когда время придет, мы будем готовы внести этот вопрос в Совет безопасности", - сказала она.
Напомним, Россия установила США сроки для получения письменного ответа по "гарантиям безопасности".
Ранее Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.