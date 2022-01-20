Россия установила США сроки для получения письменного ответа по "гарантиям безопасности"

Россия требует от США ответа на свои "гарантии безопасности", которые, в частности, включают невступление Украины в НАТО. Россияне хотят ответа на следующей неделе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " РИА Новости ".

Он ответил на вопрос, имеет ли значение время, когда будет получен ответ.

"Россия ждет письменного ответа от США по гарантиям безопасности на днях, не обязательно завтра, может быть и на следующей неделе", - заявил он.

"Гарантии безопасности"

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

Отметим, в начале января состоялись переговоры представителей РФ с НАТО, а также отдельно с США. После этих переговоров Россия осталась недовольной.