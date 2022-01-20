США готові скликати Радбез ООН при ескалації ситуації навколо України

США працюють з партнерами в ООН щодо ситуації навколо України. Вашингтон буде готовий скликати Раду безпеки в разі ескалації ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг постпреда США при всесвітній організації Лінди Томас-Грінфілд.
"Ми взаємодіємо з державами-членами в Раді безпеки, взаємодіємо на регулярній основі. Коли час прийде, ми будемо готові внести це питання до Ради безпеки", - сказала вона.
Нагадаємо, Росія встановила США терміни для отримання письмової відповіді щодо "гарантій безпеки".
Раніше Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену організувати тристоронні переговори з російським лідером Володимиром Путіним.