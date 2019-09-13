США готовы рассмотреть временную торговую сделку с Китаем

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп добавил, что хотел бы подписать полное соглашение

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил о готовности к рассмотрению временной торговой сделки с Китаем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

По словам американского президента, переговоры с Пекином придвигаются "очень хорошо". Он отметил, что готов рассмотреть возможность заключения временного торгового соглашения с Китаем, однако ему бы хотелось достичь полного соглашения.

"Думаю, мы рассмотрели бы это (временное соглашение - ред.)", - заявил Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Китай не смогли определиться со сроками встречи для переговоров по торговой сделке. Стороны не достигли согласия по переговорам после того, как просьба Пекина об отсрочке введения пошлин была отвергнута Вашингтоном.

РБК-Украина писало, что США и Китай в воскресенье, 1 сентября, начали вводить новые дополнительные пошлины на товары друг друга. В частности, уже вступили в силу новые 5-процентные пошлины, введенные Китаем на поставки сырой нефти, соевых бобов и других товаров из США общей стоимостью более 75 млрд долларов.

Со своей стороны Вашингтон повысил пошлины на товары из Китая общей стоимостью 300 млрд долларов дополнительно на 5% по сравнению с ранее объявленными показателями в 10%. Таким образом, торговые пошлины США на товары из Китая с 1 сентября составляют 15%.