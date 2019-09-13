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США готові розглянути тимчасову торгову угоду з Китаєм

Новини » Політика    13.09.2019 - 07:03
США готові розглянути тимчасову торгову угоду з Китаєм
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп додав, що хотів би підписати повну угоду

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив про готовність до розгляду тимчасової торгової угоди з Китаєм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

За словами американського президента, переговори з Пекіном присуваються "дуже добре". Він зазначив, що готовий розглянути можливість укладення тимчасової торгової угоди з Китаєм, однак йому б хотілося досягнути повної угоди.

"Думаю, ми розглянули б це (тимчасову угоду - ред.)", - заявив Трамп журналістам на Південній галявині Білого дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Китай не змогли визначитися із термінами зустрічі для переговорів щодо торгової угоди. Сторони не досягли згоди щодо переговорів після того, як прохання Пекіна про відстрочку введення мит було відхилене Вашингтоном.

РБК-Україна писало, що США та Китай у неділю, 1 вересня, почали вводити нові додаткові мита на товари одне одного. Зокрема, вже набули сили нові 5-відсоткові мита, введені Китаєм на поставки сирої нафти, соєвих бобів та інших товарів з США загальною вартістю понад 75 млрд доларів.

Зі свого боку Вашингтон підвищив мита на товари з Китаю загальною вартістю 300 млрд доларів додатково на 5% у порівнянні з раніше оголошеними показниками в 10%. Таким чином, торгові мита США на товари з Китаю з 1 вересня становлять 15%.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайторговляДональд Трамп
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