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США готовы провести встречу с Россией в январе: дата и место пока не определены

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Вашингтон, Четверг 23 декабря 2021 19:14
США готовы провести встречу с Россией в январе: дата и место пока не определены Фото: США готовы к переговорам с Россией, но дата и место пока не определены (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США готовы провести встречу с Россией по "гарантиям безопасности" в январе следующего года. Однако точная дата и место пока не установлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт корреспондента Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"США готовы встретиться с Россией в январе… дата и место пока не определены", - написала Джейкобс со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По ее словам, США заявили, что существенный прогресс в переговорах по "гарантиям безопасности" может быть достигнут только при условии деэскалации.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила переговоры с Россией в Женеве.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что США и РФ готовы начать переговоры о "гарантиях безопасности" в начале следующего года в Женеве.

Отметим, ранее США и ЕС назвали условие для переговоров с Россией по "гарантиям безопасности".

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