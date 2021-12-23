США готовы провести встречу с Россией в январе: дата и место пока не определены
США готовы провести встречу с Россией по "гарантиям безопасности" в январе следующего года. Однако точная дата и место пока не установлены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт корреспондента Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
"США готовы встретиться с Россией в январе… дата и место пока не определены", - написала Джейкобс со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
По ее словам, США заявили, что существенный прогресс в переговорах по "гарантиям безопасности" может быть достигнут только при условии деэскалации.
Тем временем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила переговоры с Россией в Женеве.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что США и РФ готовы начать переговоры о "гарантиях безопасности" в начале следующего года в Женеве.
Отметим, ранее США и ЕС назвали условие для переговоров с Россией по "гарантиям безопасности".