США готові провести зустріч з Росією в січні: дата і місце поки не визначені

США готові провести зустріч з Росією щодо "гарантій безпеки" в січні наступного року. Однак точна дата і місце поки не встановлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт кореспондента Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

"США готові зустрітися з Росією в січні... дата і місце поки не визначені", - написала Джейкобс з посиланням на високопоставленого представника Білого дому.

За її словами, США заявили, що істотний прогрес у переговорах щодо "гарантій безпеки" може бути досягнутий тільки за умови деескалації.

Тим часом прессекретар Білого дому Джен Псакі не підтвердила переговори з Росією в Женеві.