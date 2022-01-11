США готовы к продолжению переговоров с Россией, - Нуланд

Первый раунд переговоров по "гарантиям безопасности" был обмен мнениями. США готовы продолжить их с Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

"Этот первый раунд (переговоров с Россией – ред.) был обменом мнениями. Мы открыты и поддерживаем продолжение разговора, если мы хотим добиться реального прогресса", - сказала она.

Как писало РБК-Украина, представители США и России Венди Шерман и Сергей Рябков 10 января провели первый раунд переговоров по поводу "гарантий безопасности". Однако вопрос, будет ли новый раунд, оставался открытым.

Перед этим в российском МИДе заявляли, что переговоры с США могут ограничиться одной встречей, если американская сторона не согласится на предложения Москвы.