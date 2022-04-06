UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США готовы продать Тайваню оборудование для систем ПРО Patriot на 95 млн долларов

Фото: система противоракетной обороны Patriot (U.S. Army photo by Sgt. Alexandra Shea/DVIDS)
Автор: Владимир Костырин

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню оборудования и средств обучения для поддержки системы ПРО Patriot в рамках сделки на сумму до 95 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Как говорится в уведомлении американского оборонного ведомства Конгрессу, пакет будет включать обучение, планирование, развертывание, развертывание, эксплуатацию, техническое обслуживание и поддержку системы ПРО Patriot и связанного с ней оборудования.

"Эта предлагаемая продажа служит национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США, поддерживая постоянные усилия получателя по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежного оборонительного потенциала", - указывается в сообщении.

Также в Пентагоне заявили, что получатель будет использовать этот потенциал "в качестве средства сдерживания региональных угроз и для усиления обороны страны".

Как отметили в канцелярии президента Тайваня, который жаловался на усиливающееся военное давление со стороны Пекина, это была третья продажа оружия, объявленная с момента вступления в должность президента США Джо Байдена, передает Reuters.

"Тайвань будет продолжать демонстрировать свою решимость защищать себя и продолжать углублять партнерские отношения с Соединенными Штатами и другими странами-единомышленниками", - заявил официальный представитель Ксавье Чанг.

В Минобороны Тайваня рассчитывают, что сделка "вступит в силу" в течение месяца.

Ранее сообщалось, что Тайвань изучает опыт Украины в войне с РФ, оттачивая стратегию на случай атаки Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонПРОСоединенные Штаты АмерикиТайвань